Principio d'incendio in una fabbrica, personale evacuato

Principio di incendio lunedì alle 11:30 in via Sesta Strada ad Arzignano. In un'azienda di stampaggio di materiale plastico ha preso fuoco una tubazione di aspirazione dei vapori oleosi dello stampaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzignano che hanno spento il principio di incendio con l'ausilio di due autobotti. L'azienda è stata evacuata le operazioni di messa in sicurezza e bonifica sono finite verso le 13: 25.