Grave incidente sul lavoro, operaio folgorato da un cavo dell'alta tensione: è in rianimazione

Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di martedì in un impianto a biogas della ditta Agriman Srl in via Agora a Noventa Vicentina. Per motivi in corso di accertamento un operaio di 43 anni, dipendente dell'azienda agricola, è rimasto folgorato mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione. L'uomo avrebbe urtato per errore un cavo dell'alta tensione. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem che ha soccorso il lavoratore, stabilizzandolo sul posto per poi ricoverarlo in codice rosso all'ospedale di Vicenza, dove attualmente si trova nel reparto di rianimazione. I rilievi per far luce sull'accaduto sono stati effettuati dai carabinieri e dallo Spisal.

“Ci preoccupa il grave incidente sul lavoro, come Uil Vicenza gli auguriamo di riprendersi al più presto per ritornare tra le braccia dei propri cari. Si fatica a trovare le parole giuste in casi come questo in cui una persona si alza il mattino per andare a lavorare e non torna a casa. Perché? Perché ha subito un infortunio mentre lavorava, mentre si trovava in un luogo che dovrebbe essere protetto e sicuro. E’ frustrante apprendere quasi quotidianamente di incidenti che avvengono sul posto di lavoro. Non si può accettare. Come sindacato continueremo a vigilare, a tenere alta l’attenzione sull’importanza della formazione e della sicurezza. E proseguiremo con la nostra campagna di zero morti sul lavoro"; è il commento di Carola Paggin, coordinatrice della Uil Veneto Vicenza.