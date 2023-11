Cade da un traliccio dell’alta tensione: operaio ferito

Se l’è miracolosamente cavata con traumi non gravi l’operaio 52enne di origine portoghese che nella mattinata di giovedì, per cause in corso di accertamento, ha fatto un volo di circa dieci metri cadendo da un traliccio dell’alta tensione mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione. L’incidente sul lavoro è avvenuto verso le 9:40 in contrada Gobbi alti a Cornedo.

Dopo l’allarme, lanciato dai colleghi, sul posto è giunti l’elisoccorso e il soccorso alpino di Recoaro-Valdagno. I soccorritori hanno calato un verricello di 40 metri per far scendere l’equipe medica che ha raggiunto l’uomo già imbarrellato dai sanitari del Suem di Valdagno, arrivato sul luogo a piedi.

L’uomo, che avrebbe riportato traumi non gravi, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Vicenza.