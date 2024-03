Lavoratori in nero e clandestini, sospesi due cantieri: maxi multa a tre società

I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, nelle scorse settimane, hanno effettuato due controlli in materia di lavoro presso altrettanti cantieri, finanziati con il superbonus 110%, situati nel comune di Vicenza, in zona Astichello. Le attività ispettive hanno permesso di rilevare la presenza complessiva di 11 lavoratori in nero, impiegati come operai, su 12 presenti al momento degli accessi ispettivi e riconducibili a 3 differenti società, aventi rispettivamente sede nelle province di Brescia, Padova e Trento. Peraltro, il controllo, in un caso, ha fatto emergere la presenza di quattro soggetti stranieri clandestini, di nazionalità moldava, sprovvisti di documento di identità italiano.

In ragione dei riscontri effettuati dai finanzieri vicentini, sono scattate le sanzioni amministrative complessivamente pari a circa 21.200 euro, nonché la segnalazione per la sospensione delle tre società operanti nel settore edile da parte del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, in attesa della regolarizzazione delle posizioni lavorative.