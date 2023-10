Ladro recidivo condannato al carcere, i poliziotti lo trovano seduto su una panchina al parco

Un 46enne veneziano (T.A le iniziali), pluripregiudicato, è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso lunedì che disponeva la sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con cadenza quotidiana con la custodia in carcere, L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato riconosciuto mentre era seduto su una panchina di Campo Marzo ed è finito nelle patrie galere.

L’uomo, nel mese di marzo 2023, era stato preso in flagranza di reato per furto aggravato, poiché, all’interno di un punto vendita del centro commerciale Palladio aveva tranciato le placche antitaccheggio di alcuni capi di abbigliamento per un valore di circa 150 euro e occultandoli tentava di dileguarsi. Il 46enne se l'era cavata con l'obbligo di firma ma, lo scorso 9 ottobre, è stato nuovamente colto in flagranza del reato di furto aggravato all’interno del supermercato Emisfero. All'interno dello zaino aveva infatti una felpa e un mouse del computer che aveva tentato di sottrarre dopo aver danneggiato la placca antitaccheggio. Per tale motivo è stato nuovamente denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà con richiesta di aggravamento della misura già in corso.