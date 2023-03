Tentato furto in negozio con il tronchesino, arrestato pregiudicato

Alle 10.45 di sabato, alla sala operativa della questura è giunta una richiesta di intervento per un duplice tentativo di taccheggio all’interno del negozio di abbigliamento Oviesse del centro commerciale “Palladio”.

Un equipaggio delle volanti, immediatamente allertato, grazie alle precise indicazioni fornite dagli impiegati, ha identificato e arrestato per il reato di tentato furto aggravato il 46enne T.A. L'uomo, originario della provincia di Venezia, nullafacente, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, era già gravato dalla misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio dal comune di Vicenza emesso nei suoi confronti dal questore.

I commessi si erano accorti che il 46enne, mediante l’uso di un tronchesino, poi sequestrato dai poliziotti, aveva tranciato le placche anti taccheggio di alcuni capi di abbigliamento per un valore di circa 150 euro e, dopo averli occultati sotto ai propri vestiti, ha cercato di dileguarsi. Gli stessi dipendenti avevano notato anche un secondo soggetto, probabilmente complice del primo, anche lui impegnato a tranciare placche anti taccheggio, il quale è riuscito a guadagnare la fuga prima dell’arrivo della volante. L’arresto è stato convalidato ed a carico dell’interessato è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla questura.