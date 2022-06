Auto finisce fuori strada e si rovescia nel canale: ferita la conducente

Mercoledì, poco prima delle 8, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Verdi a Villaga per un’auto finita rovesciata in un canale d’irrigazione a bordo strada: ferita la conducente.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza la vettura e controllato che non vi fossero altre persone coinvolte. La conducente aiutata a venire fuori da un passante è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferita in ospedale.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il recupero del mezzo.