Investe un ciclista con l'auto e si dà alla fuga, 45 minuti dopo ci ripensa e si costituisce

Mercoledì mattina, intorno alle 9:30, un'autovettura Citroen circolava per via Raffaello a Thiene con direzione di marcia verso sud. Giunta all'altezza della rotatoria con via Europa, si è immessa mancando la precedenza ad un 83enne in bici che già era all'interno del rondò.

L'anzianodopo essere stato caricato sul cofano dell'auto, è stato sbalzato violentemente a terra. Dopo l'impatto il conducente della Citroen ha proseguito la sua marcia, senza prestare soccorso e si è quindi allontanato su via Val Cismon.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 che ha provveduto al trasporto dell'anziano all'ospedale di Santorso dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Nel frattempo, gli agenti del comando di Polizia Locale Nordest Vicentino di via Rasa hanno provveduto a visionare le immagini registrate dalla videosorveglianza urbana e privata acquisite dalle attività commerciali presenti in loco e, poco dopo, hanno individuato la targa del veicolo datosi alla fuga

Dopo circa 45 minuti dall'ora dell'incidente, il conducente della vettura, una 30enne del posto è giunta autonomamente al comando dichiarando di essere responsabile dell'investimento, riferendo agli essersi allontanata per aver preso paura dopo l'urto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La conducente dell'autovettura Citroen è stata sanzionata in via amministrativa per la mancata precedenza al ciclista nonchè denunciata per il reato di fuga ed omissione di soccorso.