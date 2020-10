Ubriaco, tampona l'auto con una famiglia a bordo: mamma in ospedale

Allo scoccare della mezzanotte tra il 17 ed il 18 ottobre, si è verificato un violento tamponamento tra due autovetture in Via Colleoni all'intersezione con Via Mons. Pertile del Comune di Thiene.

L.M.Y. nato in Marocco nel 1981 e residente a Thiene, verso la mezzanotte, stava tornando verso casa con la sua autovettura Audi Q5, assieme alla moglie M.B. ed ai due figli uno del 2016 e una del 2019. Percorreva Via Colleoni quando, giunto all'altezza di Via Mons. Pertile, si fermava con l'intento di svoltare a sinistra ma veniva violentemente colpito dietro da una Volkswagen Passat, condotta da N.I. bosniaco del 1990, anch'egli residente in Thiene perdeva il controllo del mezzo anche a causa dello stato di ebbrezza verificato poi dagli agenti intervenuti (mediante etilometro).

La moglie del conducente dell'Audi lamentava capogiri, vertigini ed un forte dolore al petto e per questo gli agenti della polizia locale I hanno chiamato sul posto un'ambulanza del SUEM 118, che l'ha trasportata all'ospedale di Santorso per accertamenti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale NEVI per i rilievi e la regolazione del traffico, nonostante l'ora ancora sostenuto