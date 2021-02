Ubriaco, si schianta con l'auto contro una transenna: patente e vettura ritirate 

Verso le 19:00 di sabato una Volkswagen Polo è uscita di strada autonomamente in via San Gaetano a Thiene. Il conducente, M.G. 31enne del thienese, non ha riportato lesioni ma nell' impatto veniva completamente distrutto il manufatto in ferro che delimita il percorso pedonale, dove, fortunamente, non era presente nessuna persona.

Risultato positivo all'etilometro con g/l 1,82, gli agenti della polizia locale nordest vicentino hanno proceduto con la denuncia alla procura della Repubblica, con il ritiro della patente di guida e con il sequestro del mezzo. Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale nordest vicentino.