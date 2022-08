Tir si ribalta, disagi alla circolazione

Incidente intorno alle 11 di oggi, giovedì 11 agosto. Stando alle prime ricostruzioni, nella bretella di collegamento tra il casello dell'A4 di Montecchio Maggiore e la rotatoria della futura Pedemontana, un autoarticolato si sarebbe ribaltato in seguito a una collisione frontale con un furgone, provocando una serie di problematiche per il traffico.

Buone notizie invece per l’autista. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde, come confermano i sanitari del Suem costi tempestivamente sul luogo dell’incidente.