Tir scivola sulla neve e si finisce in bilico a bordo strada

Nel primo pomeriggio di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada che collega Arsiero a Posina per un camion finito in bilico a bordo strada a causa della perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista per il fondo reso scivoloso dalla neve.

I pompieri arrivati da Schio e Vicenza con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo procedendo poi al recupero anche con l’ausilio di un’altra autogrù del soccorso stradale. Le operazioni di messa in carreggiata del mezzo sono terminate alle 17:00.