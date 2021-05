Anziana perde il controllo dell'auto e finisce su due ruote: 80enne miracolata

Venerdì mattina, intorno alle 9, all'intersezione semaforica di via Marconi con via Corso Campagna, una ottantenne di a Thiene, alla guida di Mercedes, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo mantenere dell'auto andando ad urtare gli archetti parapedonali posti nel marciapiede destro della carreggiata.

Dopo l'urto l'auto si è ribaltata su un fianco. Immediati i soccorsi di altri automobilisti in transito e, fortunatamente, l'anziana ne è uscita illesa

Sul posto sono intervenute due pattuglie del Consorzio Polizia locale Nordest Vicentino per la regolazione del traffico e per i rilievi dell'incidente.