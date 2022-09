Tamponamento tra autocarri in A4: due feriti

Brutto incidente in A4. Verso le 7 di oggi, giovedì 15 settembre, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe avvenuto un tamponamento di due autocarri, nel quale entrambi i conducenti sarebbero rimasti feriti. Il sinistro è avvenuto all'altezza di Montebello Vicentino, in direzione Vicenza. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.

In seguito al sinistro è stata chiusa una corsia, che ha portato grossi problemi alla viabilità, ripristinata solamente dopo più di un’ora.