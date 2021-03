Anziana perde il controllo dell'auto: il mezzo si rovescia e lei rimane incastrata tra le lamiere

L'incidente è avvenuto in provincia, nella mattinata di mercoledì. La donna è stata soccorsa dai sanitari del Suem 118 e trasportata in ospedale. Sul posto Polizia locale e Vigili del fuoco

Mercoledì mattina, intorno alle 11, i Vigili del fuoco sono intervenuti in all'incrocio tra via dei Combattenti incrocio e via degli Alpini, a Sovizzo per il rovesciamento di un’auto su un fianco, dopo la perdita di controllo della conducente rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto l’anziana rimasta bloccata al posto guida e prestato soccorso fino all’arrivo del personale sanitario. L’anziana è stata stabilizzata dagli operatori del Suem 118 e trasferita in pronto soccorso.

Sul posto la Polizia locale per capire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.