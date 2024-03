Schianto tra una Porsche e un furgone, tre feriti: uno è grave

Tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. È il bilancio dello schianto tra un'auto sportiva e un furgone avvenuto poco prima delle 13:30 di mercoledì sulla Statale del Grappa, la SS 50 bis, nel territorio comunale di Arsiè, in provincia di Belluno. I feriti sono tutti uomini, rispettivamente di 73, 52 e 48 anni e risiedono a Vicenza e a Bolzano. Uno di loro è entrato in ospedale in codice rosso, gli altri due in codice giallo.

I pompieri accorsi da Feltre con due automezzi, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Porsche Carrera 4S l’autista, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Feriti anche l’autista e il passeggero del furgone, assistiti dai sanitari e trasferiti in pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Il personale dell’Anas ha ripristinato la sicurezza della strada, rimasta chiusa per circa un’ora. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la rimozione dei mezzi.