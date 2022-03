Schianto tra 4 auto, una carambola sulla strada: un ferito

È di un ferito il bilancio dell'incidente avvenuto verso le 14:35 circa di sabato 19 marzo a Schio. Un uomo 63enne alla guida di autovettura Kia, stava percorrendo via Maestri del Lavoro con direzione Thiene quando, giunto all'altezza del depuratore, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta dalla quale quale sopraggiungeva un'autovettura Ford Focus, condotta da una donna 55enne, che non riusciva ad evitare la collisione frontale.

A seguito dell'urto, l'autovettura Kia ha rotolato su un fianco fino a fermarsi in mezzo alla propria corsia. La Ford Focus si è fermata sulla linea di mezzeria. Una Fiat Punto guidata da un giovane, che seguiva la Ford Focus in direzione Schio, frenava tempestivamente, ma veniva tamponata da una Renault Clio condotta da una ragazza.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Schio ha provveduto a liberare dalle lamiere il conducente della Kia, che veniva trasportato in autoambulanza 118 al Pronto Soccorso di Santorso, in codice giallo. Gli altri conducenti, con ferite lievi, si sono recati autonomamente al pronto soccorso per accertamenti. Rilievi e regolazione del traffico a cura di 3 pattuglie della polizia locale Altovicentino