Schianto tra 2 auto e una monovolume: ferito un automobilista

Poco prima di mezzogiorno di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Industria a Vicenza per un incidente tra due auto e una monovolume: ferito un automobilista.

I pompieri accorsi dalla centrale di via Farini, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il giovane autista della Fiat Punto è stato assistito dal personale del SUEM per poi essere trasferito in ospedale. Illeso l’autista della Volkswagen T Roc e il conducente del monovolume Mercedes solo parzialmente coinvolto.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.