Scontro tra 2 moto, 3 feriti: un centauro sbalzato nel greto del torrente

È di tre feriti, uno dei quali finito in ospedale in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato lungo la provinciale 349 di Lavarone, nel territorio comunale di Roana ai confini con il trentino. Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, una moto con alla guida un 57enne vicentino, si è scontrata frontalmente con un'altra moto sulla quale viaggiavano una coppia di padovani,

Nello schianto, avvenuto all'altezza della trattoria "Al Termine", ad avere la peggio è stato il conducente padovano che è stato sbalzato dalla sella ed è finito nel greto del torrente sottostante, mentre la passeggera ha riportato una probabile frattura del femore cadendo sull'asfalto. Lievi ferite, invece, per il conducente dell'altra moto.

Il centauro finito nel torrente è stato imbragato recuperato dai vigili del fuoco di Asiago e dal personale del Suem che l'hanno trasportato sul piano stradale e affidato all'elisoccorso assieme agli altri due feriti: tutti e tre sono stati trasportati all'ospedale di Treviso.