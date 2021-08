Notte di incidenti, gravi due motociclisti

Doppia uscita del Suem 118 sulle strade del Bassanese. Un giovane ha riportato una grave ferita agli arti e un altro è stato ricoverato in ospedale in codice rosso

Due incidenti con dinamiche molto simili sono avvenuti nella notte della vigilia di Ferragosto sulle strade del Bassane. Il bilancio è di due giovani ricoverati in ospedale in codice rosso: entrambi sono usciti autonomamente di strada con la loro moto. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto negli incidenti.

Il primo schianto è avvenuto dopo la mezzanotte di venerdì in via Bassanese a Romano d'Ezzelino. Un giovane, alla guida della sua moto, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e riportando una grave ferita agli arti inferiori. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem che l'ha portato in codice rosso all'ospedale di Bassano. È stato invece portato al San Bortolo l'altro giovane che si è schiantato dopo aver perso il controllo della sua moto. L'incidente è avvenuto in via Puccini a Cartigliano. Anche in questo caso il codice di rientro dell'ambulanza è stato di gravità rossa.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi di entrambi i sinistri stradali.