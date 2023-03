Schianto auto-scooter, muore un 52enne dopo il ricovero

Un tragico incidente stradale si è verificato giovedì sera a Vicenza, in cui un 52enne residente della città è deceduto in seguito alla collisione tra lo scooter su cui viaggiava e una vettura Mercedes Classe A. L'incidente è avvenuto poco prima delle 21, in zona Anconetta, quartiere alla periferia di Vicenza.

Al momento non sono ancora note le cause dell'incidente, ma sembra che il conducente dello scooter non sia sopravvissuto alle lesioni subite a seguito dell'urto e dello sbalzo sull'asfalto. La sua identità non è ancora stata resa nota.

Immediatamente dopo l'incidente, sono intervenuti i soccorsi del Suem 118 con un'ambulanza, insieme alle pattuglie della polizia locale del capoluogo berico per i rilievi di rito. La zona dell'incidente, situata lungo il tratto della strada Postumia che attraversa la località Anconetta, è stata isolata per permettere ai soccorritori di lavorare senza interferenze.

Il conducente dello scooter è stato stabilizzato sul posto dal medico d'emergenza, ma nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, non è riuscito a sopravvivere e il suo decesso è avvenuto poco dopo il trasferimento in codice rosso al San Bortolo di Vicenza. L'automobilista coinvolto nell'incidente ha riportato solo contusioni non gravi e non ha necessitato di ricovero in ospedale, ma ha subito un forte shock a causa dell'accaduto.

L'oscurità e la mancata precedenza potrebbero aver giocato un ruolo nell'incidente, ma al momento non ci sono ulteriori informazioni a riguardo. La comunità di Vicenza è in lutto per la perdita di un membro della sua comunità e le autorità stanno investigando per determinare le cause esatte dell'incidente.

.