Schianto auto-moto, due ragazzi feriti: grave il centauro alla guida

È di un 23enne ferito gravemente e ricoverato all'ospedale di Vicenza il bilancio di un incidente avvenuto a Sarcedo poco dopo le 15 di sabato 25 settembre. A.R., queste le iniziali del ragazzo residente in loco, alla guida di una Bmw stava percorrendo via Togarelli con direzione Zugliano quando, giunto all'altezza del civico 7, per cause in corso di accertamento, non si avvedeva che l'autovettura Mini, condotta da C.B., donna 38enne residente a Sarcedo, che procedeva nella stessa direzione, aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra.

Il motociclo è andato quindi ad urtare la parte laterale sinistra dell'autovettura ed il conducente e la passeggera della Bmw sono rovinati sull'asfalto. A seguito del sinistro, il 23enne è stato trasportato da un'ambulanza in codice rosso al San Bortolo, mentre la passeggera, N.D., ragazza 23enne di Thiene, è finita all'Ospedale di Santorso.

Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale nordest vicentino.