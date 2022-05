Sangue sulle strade, camion contro auto: 2 morti e 4 feriti

Venerdì, intorno alle 16, un mezzo pesante ed un'auto sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto lungo via Postumia, a San Pietro in Gù, ai confini con la provincia vicentina. Pesante il bilancio: 2 morti e 4 feriti.

I pompieri arrivati da Cittadella e Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti dall’auto.

Il traffico è bloccato nelle due direzioni. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico.