Schianto auto-moto: centauro gravemente ferito

Nella tarda mattinata di sabato un centauro è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto a Rosà, all'incrocio di via Capitano Alessio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, stava transitando in via Capitano Alessio quando, per cause in corso di accertamento si è schiantato contro un'auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno trasferito l'uomo al San Bortolo date le condizioni critiche in cui versava.