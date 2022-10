Investito da un'auto mentre va a scuola, studente in ospedale

Sono fortunatamente lievi le ferite riportate da un studente che nella mattinata di martedì è stato investito da un'auto in via Roma a Montecchio Precalcino. L'incidente è avvenuto poco prima della 7: per cause in corso di accertamento la vettura ha colpito il ragazzo che è rovinato a terra riportando varie contusioni ma restando cosciente.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem 118 che ha portato il giovane in ospedale con un codice giallo di media gravità. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del sinistro.