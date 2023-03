Pedone travolto e ucciso da un furgone

Un giovane è stato travolto da un furgone mentre si trovava a piedi su via Quintarello, a Quinto Vicentino. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 di mercoledì 8 marzo.

Secondo le prime informazioni, l'uomo alla guida del furgone non ha proprio visto il pedone e subito dopo l'urto si è fermato notando il giovane riverso a terra a bordo strada. Da lì la richiesta d'intervento dei soccorsi che, arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.