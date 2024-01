Pedone investito da un'auto, è gravissimo in ospedale

Gravissimo incidente nella serata di domenica in via Dei Longhi ad Arsiero. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Schio, un'auto ha investito un pedone dell'età di circa 60 anni, residente in zona, al chilometro 47 della strada provinciale 350.

Sul posto, oltre ai militari, è intervenuta un'ambulanza del Suem che ha ricoverato l'uomo in condizioni disperate al reparto rianimazione dell'ospedale di Vicenza. L'automobilista, un artigiano sempre del posto proveniente da Piovene Rocchette in direzione Valdastico, non avrebbe visto il pedone e l'impatto, poco prima di imboccare il paese, è stato inevitabile. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente e se la vittima stava attraversando o no sulle strisce pedonali. A quanto risulta il conducente, a seguito dei controlli dei militari, non sarebbe risultato in stato di alterazione psico-fisica.