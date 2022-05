Auto esce di strada e finisce contro un muretto: ferito il conducente

Martedì, intorno alle 18, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP VIII in Via 4 Novembre a Marostica per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita contro il muretto di un’abitazione: ferito il conducente.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza la Volkswagen Polo e un vano contatori del gas rimasto danneggiato, insieme ad una centralina telefonica. L’autista è stato assistito dal personale del Suem 118 e trasferito in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.