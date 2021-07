Con il motorino contro un'auto: 16enne finisce in ospedale

Sabato pomeriggio, intorno alle 14.30, una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta a Marano Vicentino in via Prole, intersezione con via Venezia, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un ciclomotore ed un'auto.

Per cause in corso di accertametno, un 16enne alla guida di un motorino giunto all'intersezione con via Prole ha urtato contro una Fiat Punto che stava transitando in via Prole con direzione via Monte Pasubio.

Ad avere la peggio è stato il conducente del ciclomotore che dopo aver urtato l'auto è finito a terra. Il giovane è stato soccorso e trasportato con ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Alto Vicentino di Santorso. Non risulta in pericolo di vita.