Investito sulle strisce pedonali, ferito un ragazzo: il problema traffico in viale Milano

Una situazione sempre più difficile quella del traffico tra viale Milano e la stazione dei treni di Vicenza. Una situazione in cui, a sentire le testimonianze dei residenti della zona, le regole del codice della strada sembrano mere interpretazioni personali. Ancora non è noto se l'incidente di martedì mattina è da annotare sotto questo malcostume di una guida magari distratta da telefonini o da basso rispetto verso chi attraversa la strada. Di sicuro, per adesso, c'è solo la cronaca: un ragazzo, verso le 12:30 - ora di un punta in un tratto di città particolarmente trafficato in quel momento - è stato investito da una Volvo bianca mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali di fronte alla stazione delle corriere. L'impatto, secondo i primi rilievi della polizia locale, sarebbe stato tale da far fare un salto di alcuni metri alla vittima, che è stato portata in ospedale dai mezzi del servizio sanitario pubblico. La vittima era cosciente al momento dell'arrivo dell'ambulanza al pronto soccorso e, a quanto sembra avrebbe riportato un trauma cranico.

particolari dell'incidente ancora non si conosco in quanto la polizia locale è arrivata quando il ferito era già stato trasportato in ospedale e gli operatori dell'ospedale non hanno voluto confermare l'accaduto in quanto "non sono informazioni da codice nero (decesso) o rosso (ferite gravi)". Per lo stesso motivo non sono state ancora fornite le generalità del ragazzo, a partire dall'età.

Rimane il fatto che la zona, conosciuta per gli episodi noti di microcriminalità, è afflitta anche dal problema traffico. "Attraversare la strada qui è sempre un'avventura, anche sulle strisce, le auto sfrecciano sempre veloci, l'uso del cellulare è una vera e propria abitudine e più di una volta mi è capitato che la macchina si è fermata di colpo a pochi centimetri da me", spiega una residente.

In viale Milano è cronica anche la mancanza di parcheggi, la presenza assidua di taxisti abusivi e la sosta selvaggia anche sulla nuova pista ciclabile apparsa da poco sul lato destro (guardando la stazione) della carreggiata e che dovrebbe proprio servire a evitare parcheggi non consentiti. Per non parlare, infine, delle soste davanti ai passi carrabili, altra piaga cronica della zona. "Chiamo la polizia ogni giorno - confida un altro residente - ormai rientro a casa già sapendo che qualcuno ha parcheggiato davanti al mio garage".

Ma gli episodi più gravi restano quelli degli investimenti sulle strisce pedonali che, anche se fortunatamente molti non hanno un esito grave o peggio, non possono per questo essere derubricati come un fatto irrivelante, vista la situazione di disagio e pericolo che molti cittadini vivono in una zona particolarmente trafficata.