Investito da un'autoarticolato, grave ciclista 46enne

Incidente stradale a Piovene Rocchette alle 11:40 di venerdì 19 gennaio. Un uomo 48enne di Sandrigo, alla guida di autoarticolato marca Volvo, stava percorrendo via Roma a Piovene Rocchette con direzione Velo d'Astico quando, giunto all'altezza di via Monte Cengio, si è fermato in colonna a causa del traffico rallentato. Nel corso della ripartenza, per cause in corso di accertamento, il conducente del mezzo pesante non ha visto che un uomo 46enne residente a Piovene Rocchette, a bordo di velocipede, stava transitando davanti al proprio mezzo, e lo ha investito con la ruota anteriore sinistra.

Il ciclista è stato trasportato da un ambulanza del 118 al pronto soccorso di Santorso in prognosi riservata, con lesioni al braccio ed al torace. Sul posto tre pattuglie della Polizia Locale "Alto Vicentino", delle quali 2 del Distaccamento di Piovene Rocchette.