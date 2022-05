Investito da un’auto, 18enne muore dopo due giorni

Non ce l’ha fatta Andrea Boschieri, il 18enne che venerdì sera è stato investito da un’auto mentre stava attraversando a piedi strada Ca’Balbi a Vicenza. Il giovane, subito soccorso da un’ambulanza e ricoverato in rianimazione, è spirato nella serata di ieri all’ospedale San Bortolo.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, intervenuta sul luogo, l’incidente è avvenuto verso le 21. Il ragazzo è stato travolto vicino alla gelateria "Dolcelisa".

L’impatto con la vettura, con alla guida un pensionato di 89 anni, è stato violentissimo. Andrea è stato sbalzato sull’asfalto a diversi metri di distanza dal luogo dell'incidente e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. L’allarme è scattato immediatamente e il giovane è stato subito portato dal Suem in terapia intensiva con importanti traumi e lesioni, tanto da richiedere un intervento chirurgico d’urgenza. Nonostante i tentativi per salvarlo, purtroppo per il giovane non c’è stato più niente da fare.