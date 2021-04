Investita da un'auto lungo la Provinciale, grave 18enne

Incidente nel pomeriggio di venerdì a Grisignano di Zocco in via Serenissima. Secondo le prime informazioni una ragazza di 18 anni, residente in paese, è stata investita da un'auto verso le 16 mentre stava camminando lungo la Strada Provinciale 21. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi e il Suem che ha trasportato in ambulanza la giovane al San Bortolo, dove è stata ricoverata in rianimazione con politraumatismi agli altri, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime indiscrezioni, alla guida dell'auto c'era un ragazzo, sempre del posto, che comunque si è subito fermato prestando i primi soccorsi alla ragazza investita, la quale non ha mai perso conoscenza pur lamentando forti dolori in tutto il corpo. La giovane è stata stabilizzata in ambulanza ed è attualmente fuori pericolo, in attesa di un probabile intervento a una gamba per una frattura.