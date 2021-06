Schianto moto-trattore: grave un 16enne

Un ragazzo di 16 anni di Isola Vicentina è stato ricoverato al San Bortolo al reparto rianimazione dopo un'incidente con la sua moto (125 di cilindrata) contro un mezzo agricolo. Lo schianto è avvenuto verso le 17 di lunedì nella frazione di Ignago e l'adolescente è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Vicenza.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale dell'Unione dei Comuni Caldogno - Costabissara - Isola Vicentina, il minorenne stava percorrendo con la sua moto via Povolare quando, per motivi in corso di accertamento, si è scontrato semifrontalmente - in prossimità di una curva - con un trattore proveniente dalla direzione opposta. Il motociclo è finito con la parte anteriore contro la ruota del mezzo agricolo.

Il giovane è finito a terra riportando gravi ferite. Una volta dato l'allarme sono arrivati i soccorsi e il 16enne è stato trasportato nel nosocomio del capoluogo con l'elisoccorso. Le sue condizioni a oggi, giovedì 3 giugno, risultano stabili.