Auto si schianta contro un platano, gravissima bambina di 6 anni

Una bambina di 6 anni in condizioni critiche. È questo il bilancio del grave incidente avvenuto verso le 15 di giovedì lungo la provinciale 246, in località Ghisa a Montecchio. Per cause in corso di accertamento, un'auto con alla guida una donna e sua figlia piccola, è uscita di strada finendo contro un platano.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem, avvisata dagli automobilisti che hanno visto la scena. I medici del 118, dopo aver prestato le prime cure, hanno chiamato l'elisoccorso che ha trasportato la piccola in codice rosso all'ospedale di Verona. La madre, invece, sembra non abbia riportato ferite importanti. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri e dalla polizia locale "Dei Castelli" che hanno anche regolato la viabilità in quanto la strada è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni.