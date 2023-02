Schianto tra due auto, una donna in ospedale

Alle 12:00, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo strada San Feliciano angolo via Stazione ad Orgiano per un incidente tra due auto: una persona ferita. I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato il primo soccorso alla passeggera rimasta ferita, fino all’arrivo del personale sanitario del Suem. La donna è stata assistita e trasferita in ospedale ad Arzignano. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.