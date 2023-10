Incidente fra tre auto, perdita di benzina da un mezzo

Poco dopo mezzogiorno, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la sp1 51 in via Marosticana a Bolzano Vicentino per un incidente stradale fra tre autovetture di cui una finita rovesciata: nessuna persona è rimasta ferita, copiosa perdita di benzina. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi e tamponato la perdita di benzina, mentre le persone coinvolte sono state assistite sul posto dal personale sanitario. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 14, con la rimozione dei mezzi e il ripristino della sicurezza del posto.