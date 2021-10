Incidente fra 3 mezzi, ferita una donna: traffico in tilt sulla Valsugana

Traffico paralizzato in Valsugana per un incidente stradale avvenuto verso le 16:30 lungo la Statale 47, nel territorio comunale di Valbrenta. Almeno tre i mezzi rimasti coinvolti, compreso un furgone. Il bilancio è di una donna ferita, soccorsa dall'ambulanza e portata in ospedale.

L'incidente è avvenuto in località Campolongo, poco dopo il ponte davanti alla "Casa del fiume", in direzione Trento. A causa della chiusura del ponte di Oliero e di alcune strade secondarie di San Nazario, chiuse per lavori, le ripercussioni sul traffico in Statale hanno causato fino a 10 chilometri di coda.

Secondo le segnalazioni solo poco prima delle 18 la circolazione stava per defluire. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri.