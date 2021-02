Schianto auto-furgone, autista finisce in ospedale

Alle 11 circa di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pasubio in località Villaganzerla di Castegnero per un incidente tra un’auto e un furgone: ferito il conducente del mezzo commerciale.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal furgone rovesciato su un fianco l’autista rimasto bloccato all’interno del furgone. L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale. Illeso l’autista dell’auto. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.