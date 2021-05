Sfrecciano in tangenziale e si schiantano: quattro mezzi coinvolti

Venerdì sera, poco prima della mezzanotte quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto in galleria, lungo la tangenziale, in direzione Vicenza Ovest.

Sembra che la collissione sia avvenuta durante un sorpasso e che alla base dello scontro ci fosse l'alta velocità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia stradale che ha effettuato i rilievi.