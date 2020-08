Esce fuori strada con l'auto e si schianta in curva: grave 24ennne

Non sarebbe in pericolo di vita il 24enne di origine pakistane che, verso le 16:30 di mercoledì, si è schiantato con la propra auto mentre affrontava una semicurva. Da una prima ricostruzione il giovane ha perso il controllo della vettura per cause in corso di accertamento ed è finito fuori strada.

L'episodio è accaduto in via Papa Giovanni XXIII a Malo. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e un'ambulanza del Suem di Santorso che ha ricoverato il ragazzo al San Bortolo di Vicenza in codice rosso. Nell'incidente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. La locale di Malo sta svolgendo i rilievi del caso.