Esce di strada con la moto e finisce nel fossato, centauro ferito rifiuta le cure

Incidente all'alba di sabato a Lonigo in via Acqua, la strada che dal centro del paese sale sui colli. Per cause non ancora accertate un 32enne, in sella alla sua moto, ha perso il controllo del mezzo finendo in un fossato fuori strada.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno recuperato la moto e fatto uscire il centauro dal fossato e i carabinieri. L'uomo ha però rifiutato le cure mediche.