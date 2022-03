Auto fuori controllo va a sbattere contro due auto in sosta: ferito il conducente

Nel pomeriggio di giovedì, poco dopo le 15, per cause in corso di accertamento il conducente di una Seat Leon, mentra stava transitando in via Della Repubblica, a Dueville, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro due auto in sosta.

Il conducente è stato immediatamente soccorso dai residenti che hanno poi richiesto l'intervento dei sanitari del Suem 118 intervenire il Suem 118. Arrivati sul posto, i sanitari hanno trasportato il condencete all'ospedale di Vicenza in codice giallo.

Sul posto per i rilievi e per la viabilità è intervenuta una pattuglia del Consorzio Polizia locale Nordest Vicentino del distaccamento di Monticello Conte Otto.