Ciclista investita da un'auto con alla guida un anziano, gravissima in ospedale

Una donna di 71enne, thienese, è stata investita da una Toyota con alla guida un 85enne. L'incidente è avvenuto verso le 12:25 di martedì in via Valsugana a Thiene. Secondo la ricostruzione della polizia locale Nordest Vicentino, la ciclista era passata davanti all'auto, proveniente da via San Luca, che si stava immettendo nella strada teatro del sinistro.

A seguito dell'urto, la donna è stata trasportata da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso di Santorso, in codice giallo. Poi le condizioni della vittima si sono aggravate e ora è ricoverata in terapia intensiva.