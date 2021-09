Schianto tra moto sul Costo, due centauri a terra: strada chiusa

Due moto ed un'auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica tra il quinto e il sesto tornante del Costo, nel comune di Cogollo del Cengio. Entrambi i motociclisti, a seguito dell'urto, sono stati sbalzati a terra. Coinvolta anche un'auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, con l'ausilio dell'elisoccorso. I centauri sono stati trasportati al San Bortolo, illeso il conducente dell'auto. A seguito dell'incidente la strada è stata chiusa al traffico sino alle 18.45. Sul posto anche due pattuglie della Polizia locale Alto Vicentino.

AGGIORNAMENTI

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto un 44enne di Schio, alla guida di motociclo Aprilia, mentre percorreva via del Costo in direzione Roana, ha iniziato la manovra di sorpasso di una Citroen C1, che procedeva nella stessa direzione, condotta da un 25enne di Piazzola sul Brenta (Padova). In quello stesso istante sopraggiungeva un 29enne di Thiene alla guida di motociclo BMW che a sua volta stava sorpassando i veicoli incolonnati in salita

Per cause in corso di accertamento, il motociclo BMW ha urto il motociclo Aprilia, il quale, a sua volta, ha urtato la Citroen condotta dal 25enne padovano. Dopo lo schianto la BMW ha proseguito la corsa per alcune decine di metri, per poi urtare contro il muretto a sinistra della carreggiata, e quindi rovinare sull'asfalto.