Schianto tra auto sul Costo, a terra anche un motociclista: 4 i feriti

Nel pomeriggio di sabato, una Volvo con tre persone a bordo, proveniente da Asiago e diretta verso Piovene Rocchette, per cause in corso di accertamento, mentre stava transitando sul secondo tornante del Costo, ha invaso la corsia opposta andando a collidere con una Fiat 500X con a bordo altre tre persone.

L'impatto ha portato la Fiat 500X a roteate su se stessa andando poi a collidere contro un motociclo che si trovava dietro all'auto. Il motociclista è rovinato sull'asfalto finendo la corsa vicino al guard rail della direzione opposta. Tutti i coinvolti hanno riportato ferite lievi e sono stati portati all'ospedale di Santorso per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi. La Polizia locale Alto Vicentino ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.