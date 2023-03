Auto esce di strada e si capovolge: grave un 19enne

Incidente stradale a Cavaso del Tomba, nel Trevigiano, lungo via Spineda. Come riporta Trevisotoday, poco dopo le 13 di oggi, 2 marzo, un ragazzo di 19 anni, M.M, residente a Colceresa (Mason Vicentino) è uscito di strada autonomamente con la sua auto, una Peugeot 206, forse a causa dell'asfalto reso viscido da qualche goccia di pioggia.

Il mezzo è finito in un fossato pieno d'acqua ma fortunatamente non si è capovolto. Il giovane, nato a Montebelluna da genitori straniero, è stato soccorso da automedica e ambulanza di Pedemontana Emergenza ODV, competente per il servizio Suem 118 della zona, con supporto dell'elicottero del Suem di Treviso, vigili del fuoco di Castelfranco e della polizia locale dell'Unione pedemontana del Grappa che hanno svolto i rilievi di legge.

Immobilizzato e imbragato su barella idonea, il giovane é stato estratto dal fosso e caricato in elicottero per trasporto a Treviso. Le sue condizioni sono gravi.