Brutto incidente per l'ex campione di ciclismo Dario Sonda

Lo schianto a pochi metri da casa, a San Giuseppe di Cassola, in sella alla sua Vespa. Versa in condizioni critiche Dario Sonda, 31enne, ex campione di ciclismo, rimasto coinvolto venerdì sera in un incidente stradale contro un'auto. A seguito dell'incidente il giovane è stato sbalzato a terra e all'arrivo dei sanitari, le sue condizioni sono parse subito critiche.

Portato al San Bassiano è stato poi stato trasferito al San Bortolo dove si trova ricoverato in Rianimazione. Dario Sonda è sposato e padre di due bimbi di uno e tre anni. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.

Nel 2010, alla prima stagione tra gli U23 in maglia Trevigiani, aveva deciso di lasciare il ciclismo dopo una stagione da assoluto protagonista. Dario Sonda aveva detto basta dopo un titolo iridato conquistato in pista, nella specialità dello scratch, un argento europeo e quattro titiolo italiani. Atleta talentuoso aveva deciso di smettere per mancanza di motivazioni ma lo sport era rimasto nella sua vita. Dal ciclismo alla passione per la velocità, in moto e nelle auto da rally.