Camion bloccato in rotatoria, traffico in tilt 

Mattinata di passione per gli automobilisti vicentini a causa di un autoarticolato bloccato per un guasto meccanico sulla rotatoria di via Quadri a Vicenza. Verso le 8:30 di martedì un tir adibito a trasporto eccezzionale si è fermato all'imbocco del cavalcavia, impedendo la circolazione agli altri veicoli.

Sul posto è arrivata la polizia locale per regolare il traffico in attesa dei tecnici dell'officina mobile. Alle 10:30 il veicolo era ancora ferma, il che ha causato non pochi disagi alla circolazione.