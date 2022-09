Automobilista investe e uccide un capriolo

Un automobilista (P.F. le iniziali), nella mattinata di mercoledì - verso le 9.30 - transitando in Strada Casale a Vicenza si è ritrovato davanti ad un capriolo e non riuscendo ad evitarlo lo ha investito provocandone la morte. Non è la prima volta che in quella zona si verificano incidenti stradali nei quali sono rimasti coinvolti automobilisti ed animali selvatici.

Sul luogo del sinistro è arrivata una pattuglia delle volanti della questura che ha effettuato i rilievi e prestato soccorso sia all’automobilista che al povero animale. L’automobilista ha informato i pattuglianti di quanto appena accaduto e di avere già provveduto a chiamare l’ente preposto a tali eventi, che ha proceduto alle successive incombenze del caso.

La zona di Casale è rinomata anche per la presenza dell’oasi naturalistica ospitante numerose specie animali, anche rare, in transito durante la migrazione autunnale, divenendo un forte richiamo per tutti gli ungulati. Proprio per la frequente presenza di questi ultimi, gli automobilisti dovrebbero percorrerla con molta cautela.